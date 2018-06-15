Стартовал новый отбор заявок на StartUp Kazakhstan
Международная акселерационная программа организована Global Venture Alliance совместно с Tech Garden.
Tech Garden и Global Venture Alliance запускают вторую волну приема заявок на акселерационную программу StartUp Kazakhstan. В рамках программы стартапы получат $30 000 и возможность показать свои идеи ведущим казахстанским корпорациям.
Участникам будет обеспечена юридическая помощь с регистрацией юридического лица в Казахстане, комментарии по представленным стартап-проектам от лучших специалистов и экспертов, мастер-классы от отраслевых профессионалов, возможность пройти акселерацию в Кремниевой долине и инвестиции в размере $100 000, а также шанс вывести свой стартап на ICO.
Стартапы, участвующие в проекте, отбираются по четырем направлениям:
Индустрия 4.0 +
— IoT
— Автономные и роботизированные системы
— Энергоэффективность и хранение энергии
— Аддитивное машиностроение (3D принтинг)
— Интеллектуальная логистика
Умный Город
— BIM (Building Information Modeling)
— Сети нового поколения и передача данных
— Доступная информационная инфраструктура и безопасность
— Умный транспорт и инфраструктура
— Социальные технологии
Fintech +
— Blockchain
— Е-коммерция и технологии монетизации
Новые материалы, добыча и переработка
— Новые материалы (нанопорошки, композиты)
— Технологии для горно-металлургического и нефтегазового комплексов
— Переработка редкоземов
— Геологоразведка, удаленная добыча
Первая волна отбора заявок закончилась 18 февраля. Как отметили организаторы, диапазон проектов по уровню подготовки и индустриям впечатлил. Ожидается, что вторая волна представит не менее самобытные и интересные стартапы.
Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн. Прием заявок продлится до 31 июля 2018 года, после чего экспертное жюри из представителей Tech Garden и GVA отберет заявки в программу акселерации по каждому из направлений. Участие в программе бесплатное.