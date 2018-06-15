Стартовал новый отбор заявок на StartUp Kazakhstan

Международная акселерационная программа организована Global Venture Alliance совместно с Tech Garden.

Tech Garden и Global Venture Alliance запускают вторую волну приема заявок на акселерационную программу StartUp Kazakhstan. В рамках программы стартапы получат $30 000 и возможность показать свои идеи ведущим казахстанским корпорациям.

Участникам будет обеспечена юридическая помощь с регистрацией юридического лица в Казахстане, комментарии по представленным стартап-проектам от лучших специалистов и экспертов, мастер-классы от отраслевых профессионалов, возможность пройти акселерацию в Кремниевой долине и инвестиции в размере $100 000, а также шанс вывести свой стартап на ICO.

Стартапы, участвующие в проекте, отбираются по четырем направлениям:

Индустрия 4.0 +

— IoT

— Автономные и роботизированные системы

— Энергоэффективность и хранение энергии

— Аддитивное машиностроение (3D принтинг)

— Интеллектуальная логистика

Умный Город

— BIM (Building Information Modeling)

— Сети нового поколения и передача данных

— Доступная информационная инфраструктура и безопасность

— Умный транспорт и инфраструктура

— Социальные технологии

Fintech +

— Blockchain

— Е-коммерция и технологии монетизации

Новые материалы, добыча и переработка

— Новые материалы (нанопорошки, композиты)

— Технологии для горно-металлургического и нефтегазового комплексов

— Переработка редкоземов

— Геологоразведка, удаленная добыча

Первая волна отбора заявок закончилась 18 февраля. Как отметили организаторы, диапазон проектов по уровню подготовки и индустриям впечатлил. Ожидается, что вторая волна представит не менее самобытные и интересные стартапы.

Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн. Прием заявок продлится до 31 июля 2018 года, после чего экспертное жюри из представителей Tech Garden и GVA отберет заявки в программу акселерации по каждому из направлений. Участие в программе бесплатное.