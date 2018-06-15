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В общественном транспорте Узбекистана появится автоматизированная система оплаты

Она коснется метро и всего наземного транспорта.

15 июня 2018 07:25, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Общественный транспорт Узбекистана полностью перейдет на автоматизированную систему оплаты. Опубликовали проект постановления кабинета министоров «О внедрении автоматизированной системы учета и оплаты проезда в городском пассажирском транспорте» - новая система коснется метро и всего наземного транспорта, кроме служб такси, передает Repost.uz.

Курировать проект будет специальная межведомственная рабочая группа, которая изучит международную практику. Систему планируют интегрировать с платежной системой «Uzcard». Так как проект носит социально значимый характер, комиссия будет составлять не более 0,1% от суммы перевода.

Для граждан, у которых есть льготы на проезд, будут внедрены персонализированные карты «ID Card».