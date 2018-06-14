Все оцифрованные историко-культурные данные будут доступны на едином портале

Посетители виртуально смогут ознакомиться с уникальными местами Казахстана.

Об этом на площадке пресс-центра правительства РК в ходе брифинга о реализации проекта «Сакральная география Казахстана» в рамках программы «Рухани жаңғыру» сообщила вице-министр культуры и спорта Актоты Райымкулова. В список исторических мавзолеев Казахстана вошли известные сооружения Ходжа Ахмеда Яссауи, Жошы Хана, Карахана и Айша-Биби. Посетители виртуально смогут ознакомиться с уникальными местами Казахстана с помощью новейших технологий, передает Primeminister.kz.

«Оцифрованные объекты мы сможем демонстрировать всему миру. Люди из любой точки мира могут видеть не просто 3D, а почувствовать настоящий эффект присутствия», — сказала А. Райымкулова.

По ее словам, в Казахстане впервые были оцифрованы в 3D-формате мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссауи и Карахана.

«Создана интерактивная виртуальная карта по сакральным объектам общенационального и локального значения с подробным описанием и 3D-турами», — подчеркнула А. Райымкулова.

Кроме того, ведется работа по оцифровке данных библиотечного фонда и исторических документов. Одним из новшеств проекта станет объединение всех баз данных библиотек Казахстана. Планируется, что все оцифрованные данные будут доступны на портале e-Сulture, который ориентирован на формирование мультимедийного фонда достижений культуры, сети виртуальных 3D-платформ, создание электронных туристских гидов и экскурсии по культурным объектам Казахстана.

Цифровизация сферы культуры проходит в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», которую в декабре прошлого года утвердил Глава государства.