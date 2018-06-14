Третьи лица могут подписать запрос на получение справки на другое лицо посредством SMS-пароля

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

На портале eGov физическому лицу, желающему получить электронную справку на другого человека, достаточно авторизоваться без ЭЦП и подтвердить свой запрос посредством одноразового SMS-пароля.

Напомним, в январе этого года в рамках пилотного проекта «Услуги без справок» был запущен сервис по получению электронных справок третьими лицами. Теперь заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля. После этого гражданину направляется сообщение в личный кабинет портала и SMS-сообщение с просьбой в течение 2 часов разрешить получение справки на него или отказать в ее получении. В случае разрешения, заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет. Если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП.

Самостоятельно третьи лица через портал eGov.kz могут запрашивать следующие справки:

— адресная справка с места жительства

— справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества

— справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество

— справка о наличии либо отсутствии судимости

По данным АО «НИТ», по состоянию на 1 июня третьими лицами получено 4344 адресных справок, 853 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица, 290 справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 306 справок о наличии либо отсутствии судимости.

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Для этого нужно в «Личном кабинете» на портале eGov в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же привязать номер телефона к ИИН, обратившись во фронт-офисы (ЦОН/СпецЦОН) НАО Госкорпорации «Правительство для граждан».