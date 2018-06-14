Плотность проникновения телекомуслуг на селе по итогам 2017 года

Развитию телекоммуникационных сервисов на селе, по мнению экспертов, препятствует низкий платежеспособный спрос.

Ранее мы рассматривали уровень проникновения телекоммуникационных сервисов в среднем по Казахстану. Напомним ключевые цифры: число фиксированных телефонных линий — 3,7 млн, число абонентов мобильной связи — 26,5 млн, а плотность абонентов мобильной связи на 100 человек — 147%. Число абонентов фиксированного интернета в среднем по республике составило по итогам 2017-го 2,6 млн подключений, а плотность абонентов фиксированного интернета на 100 человек — 14 единиц. Наконец, число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к сети интернет — 13,85 млн, таким образом, проникновение мобильного интернета составляет 76%.

Не нужно быть слишком посвященным в предмет, чтобы понять, что на селе эти цифры намного ниже. Начнем, как и ранее, с абсолютных цифр. Число фиксированных телефонных линий — 952 тысячи, а число абонентов широкополосного фиксированного интернета — почти 500 тысяч (доля сельского населения в Казахстане — 43%). То есть, каждый второй абонент фиксированной телефонии является пользователем xDSL-сервисов. С плотностью дела, действительно, неважные — 6 абонентов фиксированного широкополосного интернета на 100 жителей. Это в 2,3 раза меньше, чем в целом по республике.

Что касается мобильной связи на селе, то, если опираться на данные Комитета по статистике (а в данном случае они вызывают скепсис), доля услуг мобильной связи в общем «пироге» всех телекоммуникационных услуг на селе составляет всего 1,1% — 472 млн тенге. Причем, динамика нисходящая — если сравнивать эту цифру с тем, что было в 2016 году, то налицо падение на 24%. Из этого можно сделать вывод, что мобильный интернет на селе тоже не в чести.

Развитию телекоммуникационных сервисов на селе, по мнению экспертов, препятствует низкий платежеспособный спрос, а также низкий уровень проникновения широкополосного мобильного интернета. Вот такая трудноразрешимая коллизия.