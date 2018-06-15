Алматы абсорбирует 61,4% всех доходов от услуг связи

Тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 24-кратным отрывом от Алматы.

Крупнейший мегаполис Казахстана остается не только, если выражаться политкорректно, «культурной столицей», но и крупнейшим реципиентом телекоммуникационных доходов. По данным Комитета по статистике, в Алматы в 2017 году «осело» 431,5 млрд тенге от телекоммуникационных услуг и услуг связи (рост 4,9% в сравнении с 2016 годом). Это 61,4% от всего объема рынка. Астана расположилась на втором месте с большим отрывом — 116,8 млрд тенге (рост 2,7% в сравнение с 2016 годом). Тройку лидеров замыкает Карагандинская область с 17,8 млрд тенге (снижение составило 1,5% в сравнение с 2016 годом). Отрыв от Алматы огромный — 24-кратный. Ну, а меньше всего досталось от телекоммуникационных услуг Кызылординской области. На область приходится всего 4,8 млрд тенге — это 0,7% от всего рынка связи. Недалеко ушла и Жамбылская область, получив менее 5,7 млрд тенге за весь 2017 год. Всего же предприятия связи Казахстана заработали в 2017 году почти 711 млрд тенге.

Идем дальше и рассмотрим ситуацию с точки зрения объема предоставления услуг связи населению. Здесь тоже без неожиданностей — Алматы обеспечивает 226,7 млрд тенге — это ошеломляющие 57,4% от всего республиканского объема. Вы можете себе представить — один город, пусть и большой, «делает» 57,4% от всех доходов от услуг связи населению в Казахстане?! Рост год к году — то есть, 2017 год в сравнении с 2016-м, составил 6,5%. На втором месте с трехкратным отрывом — Астана (столица сгенерировала 72,4 млрд тенге). Замыкает тройку — Карагандинская область (12 млрд тенге). Кызылординская область — аутсайдер по этому показателю: объем услуг населению составил всего 2,7 млрд тенге. Всего за 2017 год в Казахстане было оказано услуг связи населению на 395 млрд тенге.

Таким образом, Алматы — это бесспорная телекоммуникационная житница Казахстана, концентрирующая в себе доминирующую долю доходов от телекоммуникационных услуг и услуг связи. И, судя по всему, подобный расклад сохранится еще не один год.