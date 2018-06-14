Все госуслуги для бизнеса переведут в электронный формат

Это позволит заменить работу экспертных групп и комиссий на автоматизированные процессы, что исключит вероятность принятия решений на основании субъективных мнений.

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрели вопрос цифровизации МСБ. О ходе исполнения мероприятий государственной программы «Цифровой Казахстан» по поддержке малого и среднего предпринимательства доложил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает Primeminister.kz.

В Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства обозначил необходимость цифровизации процессов получения бизнесом господдержки по принципу «одного окна», а также об интеграции информационных систем госорганов в целях перехода оказания отдельных госуслуг по принципу «одного заявления».

«На сегодняшний день на портале eGov из 746 госуслуг, оказываемых бизнесу и населению, автоматизировано 452. Зарегистрировано более 6,8 млн пользователей, получивших более 190 млн услуг. Тогда как мобильное приложение использует более 3,3 млн пользователей, которым оказано более 10 млн услуг», — проинформировал министр.

По его словам, это позволит заменить работу различных экспертных групп и комиссий на автоматизированные процессы, которые исключат вероятность принятия решений на основании субъективных мнений. Наряду с этим при интеграции информсистем госорганов сократится более 50% документов, полей заполнения и сроков рассмотрения.

В качестве примера Тимур Сулейменов привел инструмент господдержки — предоставление гарантий по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках «ДКБ-2020», где существенно сокращается срок оказания услуги с 15 до 2 рабочих дней, количество запрашиваемых документов — с 8 до 1 вида и полей заполнения — с 59 до 5.

«Таким образом, мы планируем все госуслуги, включая операционные, а также меры государственной поддержки, вывести в электронный формат на безальтернативной основе», — заявил министр.

Вместе с тем, ведется работа по созданию открытой цифровой платформы для бизнеса, где планируется размещать сервисы, необходимые для упрощения принятия управленческих решений и автоматизации внутренних процессов. Это ведение кассового и бухгалтерского учетов, управление персоналом, контроль движения товаров и услуг, мониторинг расходования ресурсов, электронный документооборот и т. п.

«Согласно нашим прогнозам к 2022 году свыше 100 ИТ-компаний опубликуют сервисы на платформе, из них 10 уже размещены на ней. Количество пользователей составит более 150 тыс. субъектов», — сообщил он.

Следующим важным фактором цифровизации МСБ Тимур Сулейменов назвал создание портала «Единое окно» по мерам господдержки МСБ. В рамках этой работы министерствами национальной экономики, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию составлен список из 52 инструментов поддержки, подлежащих оптимизации и автоматизации. На данный момент проведена полная компьютеризация 15 мер господдержки.

«Создаваемая единая система проверок позволит автоматически, путем заложенных в нее формул, выявлять потенциальных нарушителей без человеческого участия, вести электронные протоколы и постановления, отслеживать результаты в онлайн-режиме. В случае нарушения со стороны проверяющих органов предпринимателю представится возможность написать жалобу непосредственно в комитет», — пояснил министр.

Таким образом, система позволит сократить количество необоснованных проверок, остановить вмешательство в деятельность добросовестных предпринимателей.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев проинформировал, что в целях обеспечения повсеместного использования возможностей цифровизации предлагается автоматизировать работу всех ЦОП, созданных в городах и районных центрах: «Во всех 25 ЦОПах в городах и 189 Центрах поддержки предпринимательства в районных центрах и моногородах будут созданы зоны самообслуживания, которые с помощью консультантов обеспечат доступ к электронным услугам государства и мерам господдержки, для категорий предпринимателей, не имеющих прямого доступа к интернету».

Э. Жумагазиев также отметил, что для улучшения компетенций бизнесменов, осуществляющих деятельность особенно в сельской местности, с этого года запущена обучающая программа по повышению цифровой грамотности. Обучением ежегодно будет охвачено свыше 15 тыс. предпринимателей, по этой программе на сегодня уже подготовлено более 7 тыс. человек. Кроме того, со второго полугодия текущего года НПП планирует в пилотном режиме полностью перевести в электронный формат работу Центров обслуживания предпринимателей в Астане и Алматы.

«Автоматизация позволит уменьшить бюджет на оказание нефинансовой поддержки бизнесу, увеличить зоны покрытия, снизить документооборот, оптимизировать численность консультантов. Системная работа в этом направлении уже в текущем году позволит сократить время оказания господдержки и количество требуемых документов на 50% и проверок на 30%, что сократит издержки бизнеса к 2022 году на 8,4 млрд тг», — заверил Э. Жумагазиев.

В заключении представитель НПП отметил, что реализация возможностей Открытой платформы для МСБ и ежегодное обучение навыкам позволит оцифровать деятельность свыше 300 тыс. предпринимателей.