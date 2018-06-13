За отсутствие кнопки «SOS» в автомобиле водителей будут штрафовать

Оператор системы «ЭВАК» пояснил, как быть владельцам автомобилей, которые оснащены SIM-картой российского оператора «ЭРА-ГЛОНАСС».

Министерство обороной и аэрокосмической промышленности и министерство внутренних дел РК совместно с оператором ЭВАК обсуждали вопрос о запрете первичной регистрации автомобилей с SIM-картой российского оператора «ЭРА-ГЛОНАСС». Это было сделано для снижения нагрузки на бюджет и минимизации стоимости экстренных вызовов, поскольку в Казахстане вызовы с российских SIM-карт осуществляются в роуминге, оператор ЭВАК оплачивает стоимость разговора по международным тарифам.

В результате переговоров принято решение о том, что автомобилям, оснащенным SIM-картой российского оператора «ЭРА-ГЛОНАСС» для получения бесперебойных услуг в Казахстане необходимо будет пройти процедуру активации в отечественной системе экстренных вызовов при авариях и катастрофах (ЭВАК). Об этом сообщили в Институте космической техники и технологий РК. До 1 января 2019 года активация будет осуществляться бесплатно.

Напомним, система «ЭВАК» создана для снижения смертности на дорогах. Она предоставляет возможность вызова экстренных оперативных служб при ДТП или иной чрезвычайной ситуации. ЭВАК создана на основе разработок казахстанских ученых, и будет работать с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS и «ГЛОНАСС». Оператором системы «ЭВАК» на территории РК является Институт космической техники и технологий. Новые автомобили, реализуемые на территории Казахстана, с 2015 года укомплектованы системой экстренного вызова российского оператора «ЭРА-ГЛОНАСС», являющегося аналогом казахстанской системы «ЭВАК».

Владельцам автомобилей важно знать о том, что установленная на заводе-изготовителе кнопка «SOS» должна работать. Отсутствие в автомобиле работающей кнопки «SOS» расценивается как административное нарушение. Согласно ст. 590 «Кодекса РК об административных правонарушениях» (Управление ТС, не отвечающими требованиям технических регламентов) на водителя будет наложен штраф в размере 5 МРП. Поэтому при покупке нового автомобиля нужно обязательно уточнять, работает ли кнопка «SOS».