Приложение по оказанию юридической помощи запустили в Казахстане

«Пана — мобильный правозащитник» доступен для Android и iOS.

Общественное объединение «Қадір-қасиет» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан запустило мобильное приложение «Пана — мобильный правозащитник». Оно предоставляет бесплатный доступ граждан Казахстана и мигрантов к юридической помощи, быстрому поиску защитника прав человека в регионе, возможности подписания разного рода петиций. В целом, приложение способствует повышению правовой грамотности граждан и продвижению ценностей защиты прав человека в стране, передает Kazpravda.kz.

По словам создателей приложения, его ценность состоит в том, что оно может быть полезно не только любому человеку для получения ответа на свой вопрос в виде юридической консультации, но и правозащитникам, адвокатам, которые могут направить консультации для включения в базу под их авторством.

Мобильный правозащитник даст возможность поиска по готовым консультациям, доступ к правовой онлайн-консультации, документации, базе правозащитников в 18 городах Казахстана, формам жалоб и обращений. Приложение доступно бесплатно в Play Market и App Store.