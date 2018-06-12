В Холдинге «Зерде» новый заместитель председателя правления

Тлеужан Тлешов будет курировать административно-управленческий персонал.

В АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» назначен новый заместитель председателя правления. Этот пост с 4 июня занял Тлеужан Тлешов.

Тлеужан Тлешов родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова (НАРХОЗ) в 2002 году по специальности «экономист», а также факультет юриспруденции Казахского государственного аграрного университета в 2008 году. В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

В июле 2016 года был избран членом совета директоров АО «Казтелерадио». В разные годы входил в состав совета директоров компаний АО Prime Financial Solutions, АО «ОНПФ «Отан», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Самрук-Энерго». До настоящего назначения занимал пост управляющего директора АО «Агентство «Хабар», член правления.

4 июня 2018 года назначен на должность заместителя председателя — члена правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде». Будет курировать административно-управленческий персонал.

Напомним — недавно Холдинг претерпел кадровые перестановки: свои посты покинули Руслан Енсебаев, председатель правления АО «НИХ „Зерде“», и Динара Щеглова, заместитель председателя правления.