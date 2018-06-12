76% казахстанцев пользуются мобильным интернетом

Не секрет, что фиксированные телекоммуникационные услуги, пережившие расцвет в середине 90-х годов прошлого столетия, остаются на негативной территории. И пока нет никаких предпосылок, что они могут пережить ренессанс.

По данным Комитета по статистике, количество фиксированных линий в Казахстане в 2017 году сократилось на 6% — до 3697,3 тысяч единиц. Причем, заметно, что темпы отказа абонентов от фиксированной телефонии на предприятиях несколько выше. С другой стороны, эти потери с лихвой компенсируются ростом количества абонентов фиксированного интернета — их стало 2597,9 тысяч, а рост в сравнении с 2016 годом составил почти 12%. Причем, подавляющая доля этих подключений — это широкополосные соединения.

Посмотрим на мобильную связь. Здесь рост по всем фронтам — от количества абонентов до доли тех, кто пользуется мобильным интернетом: по итогам 2017-го в Казахстане зарегистрировано 26,47 млн абонентов мобильной связи, точнее, SIM-карт (уровень проникновения составляет 145%). Рост в сравнении с 2016 годом составил 4,2%. 13,85 млн из них пользуются мобильным интернетом, причем, подавляющая доля — широкополосным. Рост в сравнении с 2016 годом — умопомрачительный — 15,1%.

Что можно сказать, если выйти за пределы этой сухой статистики? Сегодня доля тех, кто пользуется мобильным интернетом в Казахстане, приближается к отметке 76,1%. Это очень высокий показатель, который вряд ли он имеет большой потенциал для дальнейшего роста. А это значит, что уже в ближайшее время операторы столкнутся с замедлением влияния этого драйвера на свои доходы. Это важно, так как доходы от интернета сейчас доминируют.