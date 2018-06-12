Мошенники под видом операторов сотовой связи собирают данные

МВД просит казахстанцев быть бдительнее.

В ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев рассказал о новых схемах интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом опроса, якобы проводимого операторами сотовой связи, с использованием фишинговых сайтов собирают персональные данные пользователей. После этого появляется ложная информация о выигрыше. Под предлогом оплаты почтовых расходов злоумышленники требуют ввести на сайте данные банковских карт, передает Kazpravda.kz.

В последующем переданные сведения могут быть использованы для несанкционированного снятия наличности с пластиковых карточек. В этой связи в МВД призвали казахстанцев быть бдительными и перепроверять любую сомнительную информацию на официальных сайтах и контакт-центрах сотовых операторов.