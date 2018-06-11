Подать документы в школу в Астане можно онлайн

Отказ в предоставлении услуги возможен в случае неполного пакета документов или нечитабельных скан-копий.

С 1 июня до 30 августа на сайте E.astana.kz родители с помощью ЭЦП могут подать документы на зачисление ребенка в первый класс. Для оформления заявления нужно зайти на сайт, заполнить необходимую информацию и контактные данные, прикрепить отсканированные копии соответствующих документов, передает Елорда Инфо.

«Портал работает в режиме 24/7, таким образом, родители, находясь на работе или дома, смогут подать заявление в школу в режиме онлайн, — сообщил председатель правления АО „Астана Innovation“ Олжас Сартаев. — Уведомление о приеме или отказе придет в течение пяти рабочих дней в личный кабинет и на указанные контактные адреса (почта и телефон). Отказ в предоставлении услуги возможен в случае неполного пакета документов или нечитабельных скан-копий. Для зачисления необходимо подойти в школу с оригиналами документов».

Система дает возможность выбора школы как по микроучастку, так и по желанию. В случае выбора школы не по микроучастку, родители могут видеть количество оставшихся свободных мест в желаемой организации и вовремя скорректировать свой выбор.