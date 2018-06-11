Количество банковских карт в Казахстане перевалило за 10 миллионов

Самые активные пользователи «пластика» — жители Алматы: доля мегаполиса за год выросла с 27% до 37%.

Количество карт в обращении выросло за год сразу на 25,6%, с 16,3 до 20,5 миллионов — это рекордный показатель за последние несколько лет. Для сравнения, годом ранее рост составил всего 1,4%. Количество использованных карт за год выросло на 23,1% (также рекордный показатель), до 10,2 млн ед., годом ранее рост составлял 2,3% год к году. Доля активных карт от карт в обращении сократилась на 1 п. п., до 49,6%, передает Ranking.kz.

Подавляющее большинство карт в обращении — дебетные. Их количество на конец апреля составило 16,9 млн ед., из них чуть больше половины — активные (8,5 млн ед). Количество кредитных карт составило 3 млн ед, из которых 1,4 млн — использованные карты. На иные (предоплаченные и дебетные карты с кредитным лимитом) приходится 549,6 тыс. карт в обращении, из них 260,5 тыс. — активные.

Количество активных карт за год выросло в 15 из 16 регионов РК. Единственный регион, где их количество сократилось — ЗКО. Алматы с большим отрывом лидирует по годовому росту использованных карт — рост на 67,8%, до 3,8 млн ед. Доля от РК выросла с 27,2% до 37,1%. Следом идет Астана — рост на 10,7%, до 645,8 тыс. ед. Доля от РК сократилась с 7,1% до 6,3%. Замыкает тройку лидеров Алматинская область — рост на 9,6%, до 424 тыс. ед. Доля от РК уменьшилась с 4,7% до 4,2%.