Казахстанские робототехники выиграли соревнования в Москве

В финале LEGO Education Mindstorms EV3 2018 школьники из Казахстана заняли призовые места в двух возрастных категориях.

Юные инженеры из Казахстана стали призерами международного первенства по робототехнике «LEGO Education Mindstorms EV3 2018», состоявшегося в Москве 2 июня. Конкурс проходил под девизом «Очистим околоземное космическое пространство вместе!» в двух возрастных категориях — младшей (до десяти лет) и старшей (после десяти лет).

Соревнования собрали 17 команд учебных центров LEAS из Казахстана и городов России (Перми, Екатеринбурга, Железнодорожного и Красногорска) и прошли в двух возрастных категориях: старшей и младшей.

Румейса Варол, Толеутай Касенов, Кирилл Табачников, Имран Мухаммад и Валерия Примаченко успешно справились с заданиями по сборке и программированию автономных роботов, функции которых заключались в поиске, сборе и утилизации крупного космического мусора на опорных орбитах Земли. Ребята блестяще справились с основным заданием и попробовали свои силы в дополнительном. Выполнение данного задания давало участникам 30 дополнительных баллов.