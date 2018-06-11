Инвестиции в ИКТ в 2017 году

Инвестиции в отрасли связи опередили рост доходов отрасли.

Profit.kz, опираясь на данные Комитета по статистике, проанализировал инвестиции в основной капитал, которые предприятия Казахстана осуществили в 2017 году.

Начнем с производства компьютеров, электронной и оптической продукции. Несмотря на скепсис, который возникает при знакомстве с этой графой в отчетах Комитета по статистике, сектор существует. В 2017 году инвестиции в него составили более 3,2 млрд тенге, а рост составил 15,6%. Подавляющий объем инвестиций был сделан за счет собственных средств — 2,45 млрд тенге. Остальное пришлось на займы и кредиты.

Посмотрим на отрасль связи. Здесь объем инвестиций тоже существенно вырос — на 9,5% — до 65,9 млрд тенге. Как и в предыдущем случае, основной источник инвестиций — это собственные средства, почти 62 млрд тенге. Алматы — абсолютный лидер с точки зрения получения этих инвестиций — на крупнейший мегаполис Казахстана пришлось 29,3 млрд тенге — это 44% от всех инвестиций. На втором месте с почти трехкратным отрывом Астана — 10,2 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров-реципиентов — Южно-Казахстанская область — 3,1 млрд тенге. Вместе они абсорбируют 42,6 млрд тенге от всего объема инвестиций в отрасль «Информация и связь», что составляет почти 65% от всего пирога.

Очевидно, что инвесторы идут в фарватере рынка, откликаясь на благоприятную конъюнктуру, которая сложилась на телекоммуникационном рынке республики. Впрочем, правильнее было бы сказать — опережают эти тренды. В 2017 году предприятиями связи Казахстана оказано услуг на сумму 710,9 млрд тенге против 677,7 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала за январь–декабрь 2016-го. Это на 4,9% больше, в то время как инвестиции выросли на 9,5%. 2018-й для отрасли начался на позитивной ноте — предприятиями связи Казахстана в первом квартале 2018 года 178,74 млрд тенге против 168,34 млрд тенге за тот же период 2017-го. Рост составил 6,2%. Таким образом, 2018-й для телекоммуникационной отрасли начинается довольно неплохо, и если этот тренд продолжится, то следует ожидать и увеличения инвестиций в отрасль.