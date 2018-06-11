Жилые дома подключат к единой интеллектуальной информационной системе

В настоящее время начинается работа по их приборизации и инвентаризации.

В министерстве по инвестициям и развитию РК заслушали акиматы областей, городов Астана и Алматы по региональным планам приборизации и полномасшабной технической инвентаризации многоквартирных жилых домов. Эта работа проводится с целью дальнейшего внедрения единой интеллектуальной информационной системы в сфере ЖКХ. Озвучено 16 дорожных карт, согласно которым в 16 регионах будут установлены общедомовые приборы учета тепла, воды и электричества. Всего в пилотном проекте примут участие более 15 тысяч квартир.

Работу по приборизации в пилотном режиме предполагается завершить до 30 сентября текущего года. Также в дальнейших планах — оснащение кварталов «умными» светофорами, остановками, паркингами и освещением, введение «умного» транспорта, видеонаблюдения во дворах и на улицах, а также других новшеств.

До 1 ноября планируется завершить подключение «умных» кварталов к единой интеллектуальной информационной системе под рабочим названием E-SHANYRAQ, совместная работа над которой ведется в настоящее время комитетом по делам строительства и ЖКХ министерства по инвестициям и развитию РК и АО «КазЦентр ЖКХ». Также к единой системе будут подключены 51 субъект естественных монополий и 28 КСК. Реализация такого проекта в пилотных домах позволит всем пользователям системы оценить ее возможности и убедиться в эффективности.

Работу по приборизации и инвентаризации МЖД начали в связи с отсутствием точных данных о количестве и состоянии МЖД, оснащении их приборами учета, децентрализованным закупом приборов, работающих на различных стандартах. Что касается цифровизации ЖКХ в целом, необходимо отметить, что в Казахстане нет единого подхода к информационным ресурсам в отрасли. В настоящее время МИР РК рассматривает поправки в закон РК «О жилищных отношениях», в который и будет включена норма о создании единой информационной системы инфраструктурно-жилищного комплекса, а также необходимые требования и нормативы.

По словам заместителя председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Мейржана Майкенова, планируемая цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит обеспечить прозрачность и сделать «умной» всю инфраструктуру ЖКХ.

«Цифровизация коммунальных сетей позволит осуществлять автоматический сбор показаний с приборов учета, что исключит человеческий фактор и обеспечит прозрачность при выставлении счетов. Онлайн-система управления домом обеспечит прозрачное ведение операционной деятельности управляющих компаний. Кроме того, планируемая цифровизация субъектов естественных монополий обеспечит транспарентность их деятельности и улучшит баланс производства и потребления энергоресурсов. Все эти данные и лягут в основу единой интеллектуальной информационной системы», — сообщил Мейржан Майкенов.

Напомним, в апреле т. г. состоялось совещание по цифровизации ЖКХ под председательством заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева, в ходе которого обсуждались основные направления развития инфраструктурно-жилищного комплекса РК. По итогам совещания местным исполнительным органам было поручено проработать вопросы по разработке региональной программы приборизации МЖД, проведению инвентаризации жилищного фонда и установленных приборов учета, существующих локальных информационных систем и ресурсов, а также разработать дорожные карты регионов по приборизации и цифровизации с ключевыми индикаторами развития отрасли.