Nokia: дважды в одну реку

Nokia в составе HMD Global, после разрушительного поглощения со стороны Microsoft, начинает выстраивать ясную стратегию.

Напомним, что в сентябре 2013 года Microsoft объявила о покупке подразделения мобильных телефонов Nokia и патентов, связанных с ними. Бизнес Nokia по производству мобильных устройств тогда был оценен в 5 млрд долларов, еще 2,18 млрд долларов, как предполагалось, Microsoft заплатит за патенты, принадлежащие финской компании. 19 ноября на экстренном собрании акционеров Nokia прошло голосование, где около 90% инвесторов одобрили решение совета директоров.

В мае 2016 года появилась информация о том, что компания Microsoft объявила о продаже подразделения, отвечающего за выпуск мобильных телефонов, китайской компании FIH Mobile (дочерняя компания Foxconn) и новообразованной HMD Global за 350 млн долларов. Одновременно с этим на официальном сайте Nokia появилась информация о том, что подразделение Nokia Technologies объявило о заключении стратегического партнерства с этими двумя компаниями сроком на 10 лет о лицензировании, разработке и продвижении мобильных устройств (включая кнопочные телефоны, смартфоны и планшеты) под брендом Nokia. С тех пор компания шаг за шагом стала выстраивать новую стратегию на рынке. И анонс представителей мейнстрим/бюджетной линейки — Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 доказывает это.

Смартфоны Nokia 3.1 и Nokia 5.1 работают под управлением Android One, а Nokia 2.1 — Android Oreo (Goedition). Новые смартфоны, как и все предыдущие устройства Nokia, отличаются премиальным качеством исполнения, интересным дизайном и высокой производительностью. Как замечает Юхо Сарвикас, директор по продуктам в HMD Global, в компании сделали ставку на высокую лояльность пользователей к Nokia, а также на качество исполнения. В частности, Nokia 5.1 имеет корпус, изготовленный из алюминия. Экран смартфона на 0,33 дюйма больше экрана предыдущей модели, притом, что корпус устройства стал на 2 миллиметра уже — дисплей имеет 5,5-дюйма по диагонали (экран Full HD), а соотношение сторон составляет 18:9. Начинка смартфона — восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18 с частотой 2 ГГц. Основная камера — 16 мегапикселей с автофокусом, а фронтальная — широкоугольная. Датчик отпечатков пальцев расположен на задней панели, обеспечивая удобство разблокировки устройства указательным пальцем. Разумеется, имеется в модели модуль NFC, а также поддержка технологии оплаты GooglePay. Смартфон поставляется с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Новый Nokia 5.1 поставляется в трех классических цветах: медном, синем и черном.

Кстати, на данный момент Nokia 3.1 — самый успешный и продаваемый смартфон в линейке Nokia. Обновленная модель характеризуется выверенным дизайном — это тот же алюминий, который прошел особую обработку (технология двойной алмазной полировки). Смартфон с диагональю 5,2 дюйма и соотношением сторон 18:9 оснащен 2,5D-экраном из ударопрочного стекла Corning Gorilla Glass. Кстати, как утверждают в компании, Nokia 3.1 — самый доступный из представленных на рынке смартфонов c подобным по параметрам экраном. Модель имеет восьмиядерный чипсет MediaTek 6750 вместо четырехъядерного, использовавшегося в предыдущей версии. Основная улучшенная камера имеет разрешение 13 мегапикселей. Nokia 3.1 характеризуется наличием полного набора сенсоров, ранее доступных исключительно в премиальных моделях. Новый Nokia 3.1 будет представлен в трех цветовых вариациях: индиго, черный и белый. Модель поставляется с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Известно, что в Казахстане старт продаж Nokia 3.1 начнется 18 июня по цене 54990 тенге.

Смартфон Nokia 2.1 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, которого хватает на два дня при средней интенсивности использования. К особенностям модели следует отнести наличие фронтальных стереодинамиков и HD-экран, диагональю 5,5 дюйма, который на 20% больше, чем в предыдущей модели. В дизайне используется как металл, из которого исполнены некоторые элементы корпуса, так и пластик — задняя панель из поликарбоната, который очень устойчив к царапинам. Сердце модели — обновленный чипсет Qualcomm Snapdragon 425, который производительнее на 50% того, что использовался в предыдущей версии. Смартфон оснащен двумя камерами: основной — 8 мегапикселей и фронтальной — 5 мегапикселей. Новая Nokia 2.1 будет поставляться в трех цветовых сочетаниях: синий с медью, синий с серебром и серый с серебром.

Как сообщают в HMD Global, особая «фишка» смартфонов Nokia с AndroidOne — возможность получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет, более того, в течение 2 лет будет обновляться и операционная система. Кроме того, смартфоны будут получать регулярные обновления сервисов Google. Что касается Nokia 2.1, то она, как известно, поставляется с AndroidOreo (версия Goedition), которая создана для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, и которая обеспечивает лучший опыт использования Android. При этом все три модели получат обновление до Android P.

Итак, получится ли Nokia войти дважды в одну и ту же реку? Вероятно, уже получилось. По итогам четвертого квартала 2017 года (данные Counterpoint) Nokia вошла в тройку самых популярных брендов смартфонов в Великобритании, а также в пятерку в России, Вьетнаме и большинстве стран Ближнего Востока. Ранее упомянутая Counterpoint отвела компании 16 место в мире на рынке смартфонов и третье — на рынке телефонов по итогам первых трех кварталов 2017 года. В сумме HMD Global удалось реализовать почти 16 млн устройств обоих типов. И эта цифра позволила компании стать восьмым по величине поставщиком телеком-устройств в мире. Появление новых доступных устройств — смартфонов, которые, кстати, практически не имеют наследственных черт Lumia (в HMD Global намерены, судя по всему, решительно порвать с наследием Microsoft), вероятно, еще более упрочат положение компании на рынке.