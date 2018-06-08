Криптовалюты в Казахстане не запрещены, но и не являются финансовым инструментом или имуществом.

Национальный банк придерживается мнения о том, что необходимо запретить использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана, однако сроки по данному решению пока не оговариваются. Об этом рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев в рамках XXVII международного финансового конгресса, передает Sputnik.

В настоящее время в Казахстане криптовалюта не запрещена, в то же время она не относится к деньгам или финансовым инструментам, имуществу, а также не является законным платежным средством.

«Криптовалюта не относится и к электронным деньгам, которые прямо обеспечены реальными денежными средствами, и обращение которых регулируется отдельным законом. Поэтому банки не вправе осуществлять деятельность с криптовалютами. Соответственно, использование криптовалют в качестве средства платежа, валюты, финансового инструмента противоречит законодательству», — пояснил глава Нацбанка.

По мнению Данияра Акишева, операции с криптовалютами могут стать инструментом осуществления нелегальных и мошеннических операций, в том числе отмывания денег и финансирования терроризма, ввиду высокого уровня их анонимности: «Поэтому для защиты прав граждан, предотвращения социальной напряженности в случае потерь средств от операций с криптовалютами, исключения недобросовестных практик Национальный банк придерживается необходимости применения модели регулирования, запрещающей использование и проведение операций с криптовалютами резидентам Казахстана».

Он также отметил, что в мировой финансовой системе нет консенсуса в отношении регулирования криптовалют, практики различны. Поэтому каждая страна в зависимости от различных факторов и потенциальных рисков самостоятельно определяет подходы к регулированию.

«В большинстве стран регулирование полностью отсутствует. В США (штат Нью-Йорк), Швеции, Германии, Франции, Дании, Гонконге регулирование операций с криптовалютами вводится для целей налогообложения и посредством регистрации криптовалютных бирж и лицензирования субъектов, использующих в своей деятельности криптовалюты. Полный запрет на использование и проведение операций с криптовалютами введен в Китае, Бангладеш, Боливии, Эквадоре», — подытожил председатель Нацбанка.