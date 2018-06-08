Нацбанк Казахстана и ЦБ РФ будут обмениваться данными о хакерах

Регуляторы двух стран договорились сотрудничать в обеспечении информационной безопасности.

Главы центральных банков России и Казахстана Эльвира Набиуллина и Данияр Акишев подписали соглашение в области обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран. Документ заключен в ходе международного финансового конгресса. Он определяет порядок и формы сотрудничества регуляторов, позволит им лучше бороться с хакерскими атаками, которые направлены на Казахстан и на Россию, передает РИА Новости.

Ранее Банк России предложил центральным банкам стран Евразийского экономического союза начать автоматизированный обмен информацией о хакерских атаках на основе форматов, которые будут внедрены ФинЦЕРТом на российском финансовом рынке в этом году. Позднее Россия и Казахстан решили подписать соглашение, поскольку, как отмечал Данияр Акишев, степень подготовленности пяти стран ЕАЭС к информационному обмену разная.