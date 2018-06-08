Телеком ведет активную инвестполитику

Объемы капвложений в отрасли выросли за год сразу на 19%.

Инвестиции в основной капитал в сфере информации и связи РК за январь–апрель 2018 года составили 17,1 млрд тг. Это на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 2017 год объем инвестиций составил 65,9 млрд тг., что на 14,2% больше чем за 2016 год, но на 37,4% меньше, чем в 2015 году. Таким образом, прошлый год отметился для телекома инвестиционным подъемом, после нескольких лет спада объемов капвложений, передает Energyprom.kz.

Среди регионов РК более половины инвестиций за январь–апрель 2018 года пришлись на Алматы — 8,9 млрд тг или 51,7%, далее следуют Астана (3,7 млрд тг., 21,7%) и ЮКО (644,9 млн тг., 3,8%).

За январь–апрель текущего года были введены в эксплуатацию новые основные средства в сфере информации и связи на 18,1 млрд тг., что на 61,1% больше, чем в прошлом году. После спада в 2016 году ввод основных средств составил 31 млрд тг., что на 60,4% меньше чем в 2015 году. За 2017 год этот показатель вырос на 48,5%, до 46 млрд тг.

Основными инвестресурсами в сфере информации и связи являются собственные средства бизнеса. За январь–апрель 2018 года их объем составил 17 млрд тг. На местный бюджет пришлось 107,9 млн тг., на заемные средства — 19 млн тг.