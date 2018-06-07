Количество доменных имен в Казнете растет опережающими темпами

За первый квартал 2018 года количество доменов в Казахстане стало больше на 3361.

Зона.KZ выросла на 3383 домена, а.ҚАЗ — уменьшилась на 22. С казахоязычной зоной все понятно — на нее и раньше спрос был невелик, а после известных событий, связанных с переходом на латиницу, она вообще перешла на негативную территорию. Фактически, за исключением двух месяцев, .ҚАЗ оставался на негативной территории весь 2017-й.

А вот динамика прироста.KZ показывает хорошие темпы. Если сравнивать то, чего добилась зона.KZ за первые 3 месяца 2018-го, с тем, что было за аналогичный период в 2016-м (+1128 доменов) и 2017-м (+2309 доменов), то динамика текущего года выше, соответственно, в 3 раза и в 1,47 раза. «В начале года идет выделение бюджета и это традиционно „урожайный сезон“. Достаточно сравнить первые 3 месяца года на большой истории, чтобы заметить это», — комментирует ситуацию Павел Гусев, директор «Казахского центра сетевой информации» (KazNIC).

В целом, Казнет достиг отметки 139169 доменов. Таким образом, по итогам года, если не произойдет чего-то экстраординарного, доменная емкость Казнета может дотянуться и до «круглой» цифры — 150 тысяч. Кстати, в следующем году Казнет будет отмечать 25-летие — в далеком 1994 году, 19 сентября, с легкой руки ТОО «RelcomSL» (Семей) был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня –.KZ.

Наконец, плотность доменных имен на 1000 жителей. В Казахстане она зафиксирована на отметке 7,6. В среднем по миру этот показатель составляет 44 домена на 1000 жителей.