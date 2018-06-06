Нариман Мукушев ушел из Казпочты

Он назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Постановлением правительства РК Мукушев Нариман Нурланович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Нариман Мукушев родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области. В 2007 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля, 2011 году — Международнуюая академия бизнеса. По специальности — инженер-системотехник, мастер делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2005 году.

В 2005–2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО «Казкоммерцбанк». С 2014 по 2017 годы — управляющий директор по инновациям и ИТ АО «Казпочта».

С сентября 2017 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО «Казпочта».