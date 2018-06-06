Динара Щеглова назначена вице-министром информации и коммуникаций РК

Сегодня озвучено соответствующее постановление правительства РК.

Постановлением правительства РК Щеглова Динара Ринатовна назначена вице-министром информации и коммуникаций РК.

Динара Щеглова родилась в 1982 г. в городе Семей, Восточно-Казахстанской области. В 2004 г. окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, в 2007 г. — Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, в 2012 году — Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. По специальности — бакалавр менеджмента, информационных систем.

Трудовую деятельность начала в 2001 г. В различные годы работала в коммерческих структурах. В 2008–2009 гг. работала консультантом представительства Всемирного банка в РК. С 2011 по 2018 годы — главный менеджер, директор департамента сервисной модели информатизации, управляющий директор, советник председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде».

С января 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде».