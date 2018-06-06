Руслан Енсебаев покинул пост председателя правления АО «НИХ „Зерде“»

Эту должность он занимал с июня 2017 года.

Постановлением правительства Руслан Енсебаев назначен на должность вице-министра финансов.

Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области. В 2005 году окончил Институт Управления, в 2013 г. — Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, 2016 г. — Международный университет информационных технологий.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП «Центр информатизации финансовых систем». Занимал руководящие должности в АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Напомним — председателем правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» Руслан Енсебаев был назначен год назад, в июне 2017 года.