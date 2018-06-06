Аналитики Content Review исследовали стоимость услуг 3G и 4G в 50 странах мира.

Информационно-аналитическое агентство Content Review опубликовало результаты анализа тарифов на услуги мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 137 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта (в российских рублях). Наиболее дешевым мобильный интернет оказался в Иране, а самым дорогим — в Японии.

Средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 280,49 рубля. Для расчета стоимости гигабайта брались тарифные опции или тарифы с включенным трафиком от 3 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 26 мая.

Казахстан вошел в топ-10 стран с самым дешевым мобильным интернетом, оказавшись на четвертом месте. Средняя стоимость мобильного интернета в республике составила 49,5 рублей. При этом в сравнении с прошлым годом положение в рейтинге ухудшилось — в аналогичном исследовании 2017 года РК занимала третье место.

«Стоимость мобильного интернета напрямую зависит от размера страны и конкуренции на рынке. Например, в сравнительно небольшой Польше стоимость мобильного интернета снизилась настолько, что страна заняла вторую строчку рейтинга, переместившись сразу на 13 позиций. Это следствие строительства в Польше сетей LTE и возросшей конкуренции среди местных операторов, синхронно снижавших цены. Сегодня практически во всех странах, рассматриваемых в исследовании, запущены сети четвертого поколения, а в некоторых ведется активная работа по подготовке к запуску 5G», — рассказал Сергей Половников, руководитель Content Review и автор исследования.