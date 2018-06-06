Объем рынка ecommerce в РК составил 106,9 млрд тг

В правительстве рассмотрели вопросы развития электронной коммерции.

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева о развитии электронной коммерции доложили министр национальной экономики Тимур Сулейменов и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. С начала реализации основных мероприятий в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» наблюдается положительная динамика развития электронной торговли, передает Primeminister.kz.

В 2017 году объем рынка электронной торговли РК составил 106,9 млрд тг или 1,2% от общего объема розничного товарооборота, что на 36,2% выше показателя 2016 года. Вместе с тем, по данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за 5 месяцев 2018 года уже составил 101 млрд тг или 2,9% от общего объема розничного товарооборота (3,53 трлн тг). С начала 2018 года зарегистрировано 110 новых субъектов электронной торговли. На рынке работает 1658 интернет-магазинов, количество покупателей выросло на 5%. В отрасли трудоустроено 71,6 тыс. работников.

В целях развития цифровых финансовых услуг Национальным банком разработан проект системы моментальных платежей с возможностью использования мобильного телефона. В мае запущен проект «электронный кошелек», который предназначен для проведения оплаты за услуги мобильной связи.

Министерством национальной экономики разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования торговой деятельности», который направлен на систематизацию понятийного аппарата и выработку механизмов правового регулирования электронной торговли. Принятие законопроекта позволит урегулировать взаимоотношения субъектов электронной торговли, повысить защиту прав потребителей и предпринимателей. В рамках совершенствования законодательной базы в новом налоговом кодексе определены понятия «интернет-магазин», «интернет-площадка», «электронная торговля товарами». Также вступили в силу налоговые преференции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общеустановленном порядке, в части освобождения доходов от уплаты КПН и ИПН, получаемых в сфере электронной торговли до 0% сроком на пять лет. Данные меры, по словам министра нацэкономики, будут способствовать увеличению количества субъектов электронной торговли, а также выводу средств из теневого оборота.

«В целом проводимые мероприятия позволят дополнительно развивать сферу электронной торговли как одну из приоритетных отраслей экономики. Доля электронной торговли к 2022 году возрастет на 2,6%, будет обеспечено до 200 тысяч рабочих мест», — считает Т. Сулейменов.

Как отметил Даурен Абаев, в результате создания современной телекоммуникационной инфраструктуры количество интернет-пользователей в 2017 г. достигло 78,8%. К 2021 г. будет осуществлен охват большей части сельских населенных пунктов широкополосным интернетом: «Проведение вышеуказанных мероприятий значительно повлияет на развитие инфокоммуникационной инфраструктуры, которая в свою очередь создаст условия для развития электронной коммерции».

«Сегодняшние доклады и выступления наглядно показали, что будущее — за электронной коммерцией. Принимая госпрограмму, мы планировали, что к 2022 году в этой сфере будет открыто 200 тысяч новых рабочих мест. За пять месяцев текущего года уже открыто 40 тысяч рабочих мест. Это говорит об огромном потенциале онлайн-торговли. Надо использовать транзитный потенциал страны, поддержать акимов, которые стремятся развивать эту сферу», — заключил Бактытжан Сагинтаев.