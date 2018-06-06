Анализ сделан на основе 20 тысяч отметок об авариях на дорогах города.

С все большим проникновением смартфонов и мобильных приложений у аналитиков появляется возможность исследовать данные , которые они собирают, и предоставлять пользователям интересную статистику. Один из таких примеров — итоги анализа, представленные по результатам работы Яндекс.Навигатора. Были определены самые аварийные и самые опасные места на дорогах Алматы. Для этого были изучены отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях Яндекса: Навигаторе и Картах. Благодаря этим отметкам Навигатор заранее предупреждает автомобилистов об авариях на маршруте.

В Яндексе отмечают, что иногда водители используют отметки не по назначению — например, чтобы сообщить о перекрытии дороги, пошутить или просто высказаться. Чтобы это не влияло на расчеты, учитывались только отметки c описанием аварии или указанием ряда, в котором она произошла. Отметки, относящиеся к одному происшествию, «склеивали». В результате из 40 тысяч отметок за 2017 год для анализа осталось 22 тысячи.

Чтобы выявить самые аварийные и самые опасные места, карту Алматы разделили на квадраты со стороной 100 метров. Самыми аварийными квадратами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными — те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включенным Навигатором оказалось самым высоким.

Как и следовало ожидать, самые аварийные места в Алматы расположены на крупных магистралях. Выделяются Ташкентский тракт, улица Саина (особенно участки с тоннелями), проспекты Рыскулова, Райымбека и Аль-Фараби. Аварии заметно чаще отмечают на севере и западе города, чем на юге или востоке. Опасность ДТП выше всего на перекрестках магистралей на севере и западе города: опять выделяются проспекты Рыскулова и Райымбека, Ташкентский тракт, улица Саина. Самые опасные места сосредоточены на севере Алматы — шесть из десяти находятся на проспектах Рыскулова и Райымбека.

Первые две позиции в рейтингах опасных и аварийных мест совпадают — это участок Ташкентского тракта на выезде из города возле Алтын Орды и перекресток проспекта Рыскулова с улицей Ырысты. В оба списка попал еще один участок на проспекте Рыскулова — пересечение с проспектом Суюнбая.

Если говорить о сезонности, безопаснее всего на дорогах Алматы в марте, с приходом теплой погоды, а также в июле — в разгар сезона отпусков. В эти месяцы число сообщений об авариях на тысячу пользователей было наименьшим. В августе и сентябре значение показателя вновь возрастает и остается высоким до конца года. Годовой пик приходится на середину сентября.