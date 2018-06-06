Отслеживать расходы КСК онлайн смогут астанчане

Более половины жителей столицы говорят о том, что электронные приложения помогают в повседневной жизни.

Уровень подключения столичных кондоминиумов к электронной системе е-КСК, с помощью которой жители смогут отслеживать работу и расходы кооперативов, составил 97%. Об этом на встрече с жителями района Байконур сообщил председатель правления АО «Astana Innovations» Олжас Сартаев, передает Kazpravda.kz.

«В феврале этого года процент подключения е-КСК составлял не больше 70%. На данный момент 97% кондоминиумов уже зарегистрировано в системе», — сказал Олжас Сартаев.

Спикер отметил, что регистрация кондоминиумов в электронной системе — это только первый этап.

«Второй этап — это популяризация е-КСК среди жителей столицы. Через социальные сети совместно с управлением по делам общественного развития города Астаны мы будет активно разъяснять населению все преимущества новой электронной системы», — подчеркнул он.

Также Олжас Сартаев сообщил, что согласно проведенным опросам более половины жителей столицы говорят о том, что электронные приложения помогают в повседневной жизни.

Напомним, система е-КСК предоставляет возможность получения информации о КСК и доме, подачи заявок, просмотра отчетности КСК и др.