Президент Кыргызстана сформировал экспертный совет по цифровой трансформации

В планах — работа над нормативно-правовой базой и создание благоприятных условий для цифровой экономики.

Президент Сооронбай Жээнбеков сформировал экспертный совет по вопросам цифровой трансформации. Экспертный совет будет проводить экспертизу законодательной и нормативной правовой базы в сфере информационно-коммуникационных технологий и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию, в том числе по вопросам международных интеграционных процессов и обеспечения кибербезопасности, передает Kaktus.media.

Также будут выработаны рекомендации по вопросам цифровой трансформации, включая развитие информационно-коммуникационных технологий, создание благоприятных условий для цифровой экономики и иных вопросов, связанных с цифровой трансформацией.