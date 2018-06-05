Made in KZ with love. Как построить бизнес в США из Казахстана?

Создатели Postal.kz подготовили место для продажи вашего товара на самой известной площадке — Ebay.

В США ценят и любят ручную работу и готовы за нее хорошо платить. Естественно, на зарубежном рынке у художника или ремесленника больше возможностей выручить достойную сумму за свое творение. К тому же, выход на зарубежный рынок обеспечивает новые возможности, аудиторию и совершенно другой уровень продаж. Изделия казахстанских мастеров пользуются огромным спросом из-за оригинальности, высокого качества и достаточно «вкусной» цены, по сравнению с западными товарами. Своего покупателя найдут и коллекционные предметы.

Однако существуют важные моменты, которые могут отпугнуть мастера или коллекционера от выхода на зарубежный рынок и воспрепятствовать увеличению доходов. В первую очередь, это, конечно же, языковой барьер. При продаже своего товара важна ориентированность на клиента. В данном случае, на иностранного покупателя. Необходимо обеспечить красивую подачу товара, грамотное описание, чтобы человеку захотелось его купить. Большую роль играет подбор ключевых слов к товару, именно по ним покупатель найдет изделие. Также необходимо быть в курсе правил сайта, его комиссий и условий.

Как быть с доставкой? Где хранить товар? Как регистрироваться? Как оплачивать? Все эти вопросы отбивают у мастеров все желание выходить на новый уровень.

«Пусть лучше платят меньше, чем забивать голову и сделать что-то не так», — думают те, кто еще не узнал о Postal.kz.

Но пока вы занимаетесь созданием очередного шедевра, создатели Postal.kz уже подготовили место для продажи вашего товара на самой известной площадке — Ebay. После того, как сервис Postal.kz поможет вам продать через свой бизнес-аккаунт ваше изделие, он же организует отправку посылки из Казахстана и ее доставку по США. Если возникнет необходимость, Postal.kz даже может предоставить склад под хранение ваших товаров. И, конечно же, Postal.kz поможем вам с оплатой и расчетами от продаж.

Вам остается только заниматься любимым делом — сотворением или поиском предметов искусства, а все остальные моменты возьмет на себя Postal.kz.