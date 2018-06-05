В Казахстане началось обучение граждан цифровой грамотности

В каждом регионе страны пройдут мероприятия, которые позволят полумиллиону человек освоить азы работы с электронным правительством и другими сервисами.

С 1 июня во всех регионах Казахстана стартовали курсы по обучению населения цифровой грамотности. В целях развития человеческого капитала — направления государственной программы «Цифровой Казахстан» — министерство информации и коммуникаций РК совместно с АО «Холдинг «Зерде» разработало методику и учебные программы по обучению населения цифровой грамотности. В ходе акции в текущем году в каждом регионе страны планируется проведение мероприятий по обучению населения базовым компетенциям цифровой грамотности.

В рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» разработана учебная программа по курсу «Электронное правительство и электронные государственные услуги», при помощи которой планируется повысить цифровую грамотность населения. C июня по август 2018 года совместно с АО «НИТ», АО «Казпочта», АО «Зерде» и местными исполнительными органами будет обучено цифровой грамотности порядка полумиллиона человек.

Также, запланирован запуск цифровых центров обслуживания населения во всех областных центрах страны. На сегодняшний день цифровые ЦОНы функционируют в городах Астана, Алматы и Шымкент. Отличительной чертой таких центров является наличие классов обучения цифровой грамотности с тематическими занятиями согласно почасовому графику. За четыре месяца 2018 года в этих классах уже обучено более 3,6 тысяч человек. С начала 2018 года в государственных и частных учебных заведениях (вузах, колледжах и т. д.) прошли обучение навыкам получения цифровых услуг почти 10 тыс. человек.

Вместе с заинтересованными госорганами проводятся широкомасштабные акции по информационно-разъяснительной работе государственной программы «Цифровой Казахстан» и по использованию сервисов портала электронного правительства в общественных местах (торговых центрах, вокзалах, аэропортах, в судах и т. д.).

Обучение будет проводиться по следующим направлениям:

— «Базовые цифровые навыки», включающие в себя уверенное использование персонального компьютера и ноутбука, мобильных устройств, сети интернет, безопасность и защита данных.

— «Электронное правительство и электронные государственные услуги». Навыки использования электронного правительства, включающие в себя получение необходимых электронных государственных услуг онлайн.

— «Открытое правительство» — навыки использования открытых данных, открытых нормативно-правовых актов, открытый диалог и бюджеты.

— «Электронная торговля» — навыки приобретения, продажи и продвижения товаров и услуг онлайн.

В период апрель–май 2018 года специалисты АО «Холдинг Зерде», АО «Казпочта», НАО «Правительство для граждан» и АО «НИТ» провели обучение с тренерами во всех регионах Казахстана. Обучающие курсы будут предоставляться бесплатно для всех желающих повысить свою компетенцию по одному, либо четырем навыкам. На сегодняшний день по всей стране подготовлено 880 сертифицированных тренеров. Курсы стартуют 1 июня 2018 года и пройдут во всех регионах (в районных центрах, селах и поселках) Казахстана на базе школ и библиотек. Для уточнения сроков и места проведения в вашем регионе можно обратиться по номеру 1414. В целом планируется повысить цифровую грамотность у 8 млн. человек.