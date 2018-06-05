Pure Storage представила новый FlashArray//X

Единый высокопроизводительный массив позволяет объединить рабочие нагрузки на СХД в единую консолидированную и качественно более эффективную датацентричную архитектуру.

Компания Pure Storage, производитель платформ хранения данных all flash для компаний-инноваторов, которые с помощью данных делают мир лучше, расширила модельный ряд all NVMe массивов FlashArray и объявляет о возможности приобретения единого высокопроизводительного all NVMe массива для всех нагрузок. Новое поколение FlashArray//X ускоряет буквально все: базы данных, виртуализированные и контейнерные среды, веб-масштабируемые приложения, среды разработки и тестирования — по цене массивов FlashArray//M с равной эффективной емкостью.

Модельный ряд all NVMe массивов FlashArray//X включает пять конфигураций: от NVMe Ready массива //X10 для небольших внедрений до all NVMe //X90, на данный момент самого быстрого и наиболее эффективного флэш-массива Pure Storage по соотношению компактность/емкость. FlashArray//X представляет собой новое поколение единых высокопроизводительных массивов с использованием NVMe и NVMe oF, позволяющих объединить рабочие нагрузки на системы хранения данных, подключенные как к SAN, так и напрямую (DAS), в единую консолидированную и качественно более эффективную датацентричную архитектуру.

Массив //X90 с эффективной емкостью до 3 ПБайт всего в 6U отличается низким временем отклика 250 мкс и двукратным улучшением производительности по сравнению с флагманом рынка all flash, массивом FlashArray//M. Обновленная версия заточенной под флеш операционной системы Purity Operating Environment (версия 5.1) доступна всем клиентам FlashArray//M и FlashArray//X в качестве бесперебойного апгрейда. Она включает улучшение оптимизации емкости до 20%, что позволит еще снизить требования к «сырой» емкости. Для клиентов это означает дальнейшее сокращение затрат на приобретение и обслуживание СХД.

Эволюция архитектур с использованием веб-масштабируемых приложений выдвигает новые требования к СХД. Сегодня компании, которые выбрали для себя облачную ИТ-модель, сталкиваются в своей инфраструктуре со множеством изолированных «островов» хранения данных. Одни СХД подключены к SAN сети (такая схема применяется для классических приложений), а другие напрямую (DAS) для современных аналитических систем и веб-масштабируемых приложений.

«Новые технологии позволяют нам повысить эффективность дата-центра. Мы, наконец, получили возможность избавиться от „островков“ хранения данных в дата-центре и обеспечить единый широкий доступ к данным. Новое качество эффективности хранения позволит компаниям раскрыть весь тайный потенциал их самого важного ресурса — данных. Благодаря высокоскоростным вычислениям, быстрым конвергентным сетям и оптимизированным протоколам, таким как NVMe, появилась возможность перепроектировать дата-центр для работы с собственно данными. Модельный ряд FlashArray//X — это краеугольный камень по-настоящему датацентричной архитектуры», — говорит Билл Церрета (Bill Cerreta), генеральный директор по платформам компании Pure Storage.

Датацентричная архитектура — это возможность гибкого подключения по быстрой сети вычислительных ресурсов, в которых не хранятся данные и не используются диски, к единому высокопроизводительному массиву, который отличается высоким быстродействием, надежностью и компактностью. В такой архитектуре хранение и вычисления жестко разделены, что позволяет масштабировать и модернизировать их независимо друг от друга без падения производительности и снижения эффективности. Единый высокопроизводительный массив в несколько раз ускоряет всю инфраструктуру, консолидирует рабочие нагрузки и обеспечивает гибкость доступа современных приложений к общим данным — такова архитектура, полностью оптимизированная под данные.

«Инструменты, которыми мы располагаем, и задачи, с которыми мы сталкиваемся, требуют оптимизации всего стека наших решений как по горизонтали, так и по вертикали, — заявил Кевин Бибе, вице-президент компании MacStadium по продуктам и безопасности. — Учитывая скорость и компактность FlashArray//X90, я могу сказать, что единый высокопроизводительный массив — это именно то решение, которое позволит оптимизировать работу всей нашей организации, чтобы эффективно использовать и обрабатывать наши данные. В нынешних рыночных условиях ускорение обработки аналитических запросов для раскрытия потенциала наших данных — серьезное конкурентное преимущество».