Для участия в стажировке не обязательно наличие профессионального опыта.

В АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и группе компаний стартовала программа стажировок «Цифровое лето — 2018». Подать заявки на участие могут все выпускники, окончившие вуз в 2016–2018 гг. Важным критерием отбора является интерес к ИТ и желание внести вклад в развитие ИТ-сферы в компаниях Фонда.

Для участия в стажировке достаточно базовых знаний в области проектного управления, программирования, администрирования информационных систем и инфраструктуры, архитектуры приложений, принципов информационной безопасности.

«По результатам летней стажировки среди ИТ-специалистов нами будет принято решение об отборе энергичных, креативных, грамотных ребят в группу компаний Фонда. Мы уже договорились с ведущими мировыми ИТ-брендами о том, что они нам помогут провести обучение ребят по многим ИТ- специальностям», — отметил Даурен Керейбаев, директор департамента информационных технологий АО «Самрук-Қазына».

Заявку можно будет подать на официальном сайте АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с 6 июня по 30 июня. Сама стажировка пройдет в период с 1 июля по 31 августа в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Атырау. Кандидатам необходимо пройти тестирование по базовому знанию ИТ. Те, кто наиболее соответствует критериям отбора, будут приглашены на собеседование с представителями компаний Группы Фонда. По результатам собеседования лучшие кандидаты получат приглашение на участие в стажировке.

Лучшие стажеры по итогам программы смогут трудоустроиться в таких компаниях, как АО «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО «Тау-Кен Самрук», АО «КОРЭМ», АО «Qazaq Air», АО «Энергоинформ», ТОО «Самрук-Казына Контракт» и ТОО «Объединенная химическая компания». Стажировка не оплачиваемая, Фонд не будет покрывать расходы проживания и транспорта.