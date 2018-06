nFactorial Incubator 2018 бесплатно обучит 100 инженеров-программистов

Принять участие в стажировке могут профессионалы, студенты и школьники со всего Казахстана.

С 25 июня по 11 августа в Алматы пройдет четвертый сезон nFactorial Incubator. Это самый продолжительный и масштабный проект в Казахстане по бесплатному обучению разработке программного обеспечения и подготовке профессиональных инженеров-программистов. За три года nFactorial прошло больше 300 выпускников из 14 стран и 40 университетов. Выпущено более 200 приложений. Организатор программы — студия мобильной разработки Zero To One Labs.

nFactorial Incubator — это фабрика талантов, интенсивная 7-недельная программа по подготовке для рынка высококлассных мобильных разработчиков. Программа охватывает участников со всего Казахстана: работающих профессионалов, студентов и школьников в возрасте от 15 лет.

«Миссией программы nFactorial является развитие человеческого капитала Казахстана в области информационных технологий. Наша цель — подготовить 10000 программистов, которые в год будут приносить в экономику страны более 1 млрд долларов США, создать крупнейший в Центральной Азии центр подготовки профессиональных кадров в области IT и построить крупнейший центр в регионе по IT-аутсорсингу», — отмечает организатор программы Алмас Туякбаев.

nFactorial состоит из двух этапов. На первом этапе, который продолжается четыре недели, все участники проходят интенсивный курс обучения. На втором этапе длительностью три недели каждый участник создаст и запустит собственное мобильное приложение. С некоторыми приложениями выпускников можно ознакомиться здесь, App Store, Play Market.

Ежегодно на конкурс поступает больше 1000 анкет для участия, но лишь 100 лучших разработчиков получат гранты на обучение. В этом году на выбор представлены две обучающие программы и две специализации:

— Разработка нативных iPhone-приложений для iOS

— Разработка кросс-платформенных приложений на React Native для iOS и Android

— Специализация Blockchain — децентрализованные приложения (DApps)

— Специализация Machine Learning (NLP, Computer vision) — интеграция технологий машинного обучения в приложения.

Предусмотрены еженедельные гостевые лекции с партнерами программы, ведущими мобильными предпринимателями, разработчиками, дизайнерами и маркетологами. Команда казахстанских и зарубежных менторов состоит из 17 человек: разработчики с опытом работы в Facebook, Microsoft, YCombinator, Google, Check24, BMW, IBM, выпускники ведущих вузов мира (Princeton University, Carnegie Mellon University, University of Oxford, Kepler University), финалисты чемпионата мира по программированию.

Кульминацией инкубатора станет большой ежегодный фестиваль мобильных приложений nFactorial Demo Day 2018, где выпускники nFactorial представят готовые мобильные приложения инвесторам, руководителям государственных и частных компаний, предпринимателям, рекрутерам. После окончания программы лучшим участникам будет предложено трудоустройство в ведущих компаниях Казахстана.

Заявки на участие в программе принимаются до 17 июня (включительно) на сайте n17r.com.