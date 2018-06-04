Казахстанские студенты отправятся на учебу в Великобританию благодаря поддержке Кселл

Проект «Магистратура для одаренных» стартовал в марте этого года.

Двое студентов из Усть-Каменогорска и Караганды бесплатно пройдут обучение в британском Kingston University. Такую возможность они получили, став финалистами совместного проекта компании «Кселл» и общественного объединения «Taiburyl».

Проект «Магистратура для одаренных» стартовал в марте этого года в вузах четырех городов Казахстана — Кызылорды, Караганды, Усть-Каменогорска и Павлодара. Его ключевая цель — поддержка учащихся из малообеспеченных семей или оставшихся без попечения одного или обоих родителей. В конкурсе участвовали студенты, обучающиеся по таким специальностям, как «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматизация и управление». Все претенденты на грант должны были иметь высокую успеваемость и хорошие знания устного и письменного английского языка.

Финалистами конкурса стали Дархан Ашимов из Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева и Адильхан Кусаинов из Карагандинского государственного технического университета. Именно они в течение года будут обучаться в магистратуре Kingston University (Лондон, Великобритания). Оба показали отличную успеваемость по выбранным ими специальностям, участвуют в различных общественных и образовательных проектах своих вузов. Дархан и Адильхан — участники региональных и международных олимпиад. Приступить к занятиям они смогут уже в сентябре этого года. Все затраты на обучение в университете, а также оплату проезда, проживания, питания, учебников, медицинской страховки, визы и других накладных расходов берет на себя компания «Кселл».

«Одна из миссий нашей компании — поддержка талантливой казахстанской молодежи. И этот проект является частью нашей большой программы „Образование для всех“. Именно образование и знания являются наиболее ценным капиталовложением в современном мире для любого человека. Чтобы преуспеть, нужно постоянно учиться, это уже стало аксиомой. И мы рады, что можем предоставить ребятам такую возможность, как обучение в одном из лучших вузов Великобритании», — отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

Общественное объединение «Taiburyl», которое на протяжении многих лет реализует по всему Казахстану программу поддержки студентов-сирот и студентов из малообеспеченных семей, выступило партнером проекта.

«У более взрослого поколения часто принято ругать молодежь, но мы, благодаря специфике нашей деятельности, постоянно находимся в контакте с огромным количеством по-настоящему талантливых и целеустремленных молодых людей. Учиться на хорошо и отлично, быть образованным сейчас модно. И этот тренд просто не может не радовать. И разумеется, его надо поддерживать, не только на государственном уровне, но и на уровне бизнеса — ведь завтра эти студенты будут работать, в том числе, и в казахстанских компаниях», — считает председатель правления общественного объединения «Taiburyl» Олжас Худайбергенов.