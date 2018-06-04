Интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значительно отстает от среднемирового значения.

Выступая на парламентских слушаниях в сенате по вопросам цифровизации, председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстану нужно уловить основные тренды технологического развития и заниматься их воплощением, передает Kazpravda.kz.

«Скорость технологических изменений во всем мире стремительно растет. Поэтому для Казахстана очень важно уловить основные тренды технологического процесса и действовать быстро. Другими словами, надо поменьше говорить о цифровизации и больше делать», — сказал спикер.

По его мнению, пока интенсивность внедрения цифровых технологий в нашей стране значительно отстает от среднего мирового значения.

«Остается низким уровень автоматизации в промышленном производстве. Пока что слабо развивается электронная коммерция и предпринимательская инициатива. Уровень доступа в интернет, особенно в сельской местности, пока недостаточен», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в Казахстане нужно развивать цифровой менталитет.

«Очень важно развивать у населения и в первую очередь у госслужащих цифровой менталитет. Умение эффективно работать в новой цифровой реальности. Мы должны вовлечь наше население в цифровую экономику», — сказал Касым-Жомарт Токаев.