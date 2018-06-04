Kcell усиливает акцент на МСБ

Kcell развивает формат обучающих встреч с представителями малого и среднего бизнеса.

Kcell развивает новый формат встреч с представителями малого и среднего бизнеса. Обучающие семинары по продуктам объединены с тренинговой программой, чтобы помочь предпринимателям находить новые способы повышения эффективности бизнеса. Сегодня Kcell предлагает внушительный набор решений для бизнеса. Среди них Direct Marketing, автоматизированная SMS-рассылка, «Бизнес пульс», CRM, «Бизнес-взгляд» и многие другие.

По словам Светланы Будашовой, эксперта департамента бизнес-рынка Kcell, Direct Marketing помогает найти и своевременно проинформировать потенциальных покупателей конкретного товара или услуги. «Например, мы можем предложить клиенту выборку по таким критериям, как область, район, пол, возраст, доход, тип используемого устройства и его производитель, а также насколько часто ЦА пользуется роумингом. Наконец, мы можем подобрать аудиторию по интересам — спорт, искусство, кино и так далее. Здесь все ограничивается только требованиями заказчика», — рассказывает она.

Услуга «SMS-рассылка» позволяет реализовать обширные возможности доставки коротких сообщений в маркетинговой стратегии с легкостью «двух щелчков». Эффективность этого инструмента весьма высока при достаточно конкурентной цене. Kcell предлагает отправку SMS на всех операторов Казахстана. Возможны различные модели интеграции: SMPP или REST API. Компания также готова предложить развернутые отчеты об отправке и доставке SMS-сообщений.

Один из важных продуктов для сферы услуг от Kcell — «Бизнес-пульс». Это сервис сбора обратной связи от потребителей через SMS. Его особенность в том, что он помогает дистанционно и оперативно собирать отзывы клиентов компаний. А это позволяет компаниям быстро корректировать их сервисную и маркетинговую стратегию.

Отдельно стоит сказать про CRM-системы. Сегодня оператор предлагает два партнерских решения — «Битрикс24» и «amoCRM». «Мы объединяем сильные стороны этих IT-продуктов с разнообразными телекоммуникационными решениями и глубокой аналитикой», — подчеркивает Светлана Будашова.

Олжас Акпаров, руководитель отдела по развитию МСБ АО «Кселл», отметил, что малому и среднему бизнесу необходимо уделять еще больше внимания. «Доля МСБ в экономике Казахстана может вырасти с существующих 15-20% до 60-70%, как в развитых странах. Это огромный потенциал для дальнейшего развития отечественной экономики. И здесь Kcell, как лидирующий мобильный оператор, помогает МСБ систематизировать знания, помогает в наращивании актуальных сейчас и в будущем компетенций», — рассказывает он. Программа обучения от Kcell поможет предпринимателям получить необходимые ресурсы для успешного встраивания бизнеса в цифровую парадигму — от рекомендаций по настройке сайта до поиска целевой аудитории и привлечения ее к своим сервисам. «У нас есть два формата: от мини-встреч с участием 5-10 предпринимателей, до расширенных с участием 25 человек», — делится планами Олжас, добавляя, что вся «фишка» в том, что эти форматы подразумевают детальный разбор реальных кейсов — из практики предпринимателей, которые приняли участие на обучающей программе.

Андрей Стремлин, руководитель отдела продаж Caspian Training Group, отметил, что они уже используют в работе продвинутые инструменты — CRM-системы, системы глубокой аналитики, лидогенерацию. При этом интерес у него вызывали два продукта: Direct Marketing и «Бизнес-пульс».

Осман Зандаров, директор по маркетингу компании «Lead Partners», также замечает, что в компании присматриваются к SMS-рассылкам: «Сейчас мы делаем ребрендинг, и этот сервис позволит быстро и удобно сообщить об этом нашим постоянным клиентам», — рассказывает он, добавляя, что в ассортименте Kcell есть решения, которые позволяют решить множество проблем, стоящих перед бизнесом.

Новый формат встреч с предпринимателями в Kcell начали тестировать с Алматы. В случае успеха, опыт будет перенесен на другие регионы Казахстана.