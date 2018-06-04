Туристы смогут регистрироваться в Узбекистане через интернет

Самостоятельные туристы несут ответственность за регистрацию в установленном законодательством порядке Республики Узбекистан.

В Узбекистане туристы получат возможность самостоятельно пройти регистрацию в форме уведомления с помощью специализированной электронной автоматизированной программы через интернет. Решением правительства от 29 мая 2018 года внесены соответствующие изменения и дополнения в постановление «О порядке въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан», CA-NEWS.

Согласно новым порядкам, иностранцы, совершающие самостоятельное путешествие, проживающие в палаточных лагерях или наземном транспорте, приспособленном к проживанию, в течение трех суток после прибытия в Узбекистан должны направить уведомление путем самостоятельного заполнения данных с указанием населенных пунктов по маршруту следования. При этом самостоятельные туристы несут ответственность за регистрацию в установленном законодательством порядке Республики Узбекистан.

Вместе с тем, туристы смогут обратиться в туристско-информационные бюро либо близлежащие средства размещения. В этом случае, администрации туристско-информационных бюро и средств размещения обязаны направить уведомление в органы внутренних дел с заполнением данных самостоятельных иностранных туристов на основе их обращений.