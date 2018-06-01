SAP показал новые возможности для цифровой трансформации экономики Казахстана

Своим опытом цифровой трансформации на основе решений SAP поделились ведущие компании Казахстана и СНГ.

31 мая в столице Казахстана прошел SAP Форум Астана, крупнейшее ежегодное деловое мероприятие SAP в стране. В этом году форум собрал рекордное количество участников. По сравнению с предыдущим годом их число выросло практически на треть. Посетители мероприятия познакомились с инновационными ИТ-решениями и сценариями, а также поделились своим опытом применения информационных технологий для трансформации бизнеса.

В выставочной части форума были продемонстрированы собственные и партнерские разработки, в том числе — обработка больших данных в финансах, логистике и энергетике, использование блокчейна в автостраховании и документообороте, прогнозная аналитика в управлении качеством и многие другие. Возможности применения этих и других цифровых сценариев уже обсуждаются с ведущими компаниями страны.

Своим опытом цифровой трансформации на основе решений SAP поделились «Газпромнефть», «Аэрофлот», КФК «Медсервис Плюс», «Норильский Никель», НЛМК, «Сбербанк», «КазЦинк», «Халык Банк» и другие ведущие компании Казахстана и СНГ.

«Мы видим взрывной интерес со стороны наших заказчиков в Казахстане к инновационным сценариям на основе цифровых технологий. Уверен, что в перспективе нескольких лет, применяя глобальную технологическую экспертизу SAP и адаптируя опыт ведущих мировых компаний, мы вместе сможем заложить основу для развития цифровой экономики в стране, — подчеркнул управляющий директор SAP в Казахстане Максим Ламсков. — Я хотел бы поблагодарить клиентов за активный диалог и готовность вместе с нами открывать новые возможности бизнеса. Мы, в свою очередь, готовы предоставить своим заказчикам цифровую платформу SAP, включающую такие новейшие технологии, как блокчейн, IoT-сценарии, искусственный интеллект, машинное обучение, а также методологию SAP Leonardo для быстрых совместных инноваций».

Впервые за все время работы SAP в Казахстане, сразу два проекта стали победителями в глобальном конкурсе SAP Quality Award, в рамках которого отбираются эталонные проекты из всех стран СНГ, а для участия в жюри SAP приглашает международных экспертов.

ТОО «Казцинк» победил в номинации «Бизнес-трансформация». В рекордно короткие сроки (11 месяцев) в компании были внедрены и запущены в промышленную эксплуатацию ERP-процессы на основе цифрового ядра S/4HANA. На сегодняшний день этот проект является крупнейшим внедрением интеллектуальной платформы S/4HANA в Казахстане.

АО «Народный Банк Казахстана» реализовал проект, который не имеет аналогов не только в Казахстане, но и во всех странах СНГ. В сжатые сроки был максимально эффективно построен офис CDO, что послужит фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации банка. Этот проект также стал победителем SAP Quality Award.

Технологии все глубже проникают в нашу жизнь, но с ними открываются все более широкие возможности. SAP активно работает по привлечению ИТ-компаний Казахстана для разработки совместных решений, в том числе с использованием таких технологий, как интернет вещей, большие данные и машинное обучение. В 2018 году впервые в Казахстане пройдет конкурс SAP Кодер по разработке бизнес-приложений на базе SAP Cloud Platform. Принять в нем участие смогут стартап-проекты Казахстана, партнеры SAP и другие компании, интересующиеся инновациями и цифровыми технологиями. Это должно стать дополнительным драйвером для внедрения цифровых технологий в экономике Казахстана.

Генеральным спонсором SAP форум Астана выступила компания Terra Link, один из ведущих системных интеграторов в России и странах СНГ. Технологическим спонсором ECM-решений стала компания OpenText.