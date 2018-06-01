Казахтелеком: итоги 2017-го

Оператор представил консолидированный отчет об итогах своей деятельности в ушедшем году: отмечен незначительный рост дохода.

Доходы Казахтелекома в 2017-м году составили чуть более 210 млрд тенге (включая компенсацию за оказание универсальных услуг связи в сельской местности — 7,17 млрд тенге), что всего на 2,1% больше того, что компания сгенерировала годом ранее. Этот рост существенно отстает от роста доходов всей телекоммуникационной отрасли Казахстана, которая выросла в 2017 году на 4,9%. И этот небольшой рост был полностью нивелирован ростом себестоимости, которая в 2017 году составила 151,7 млрд тенге против 138,3 млрд тенге годом ранее — это на 9,7% больше. В итоге валовая прибыль оказалась хуже, чем в 2016 году — 58,5 млрд тенге против 67,5 млрд тенге — меньше почти на 13,3%. Наконец, чистая прибыль по итогам 2017-го составила 24,7 млрд тенге. По итогам 2016-го — 55,8 млрд тенге. То есть, фактически она снизилась вдвое, точнее, на 226%. Справедливости ради, нужно отметить, что значительный вклад в 55,8 млрд тенге чистой прибыли в 2016-м внесла прибыль после налогообложения за год от прекращенной деятельности (почти 41 млрд тенге). Прибыль на акцию по итогам 2017-го составила 2250 тенге.

Следует отметить, что в разделе «Капитал и обязательства» фигурирует сумма нераспределенной прибыли, которая в 2017 году возросла до 351,6 млрд тенге против 336,3 млрд годом ранее. Можно предположить, что эти средства могут быть направлены на приобретение «Кселл», если сделка будет одобрена регулятором, а также на выкуп опциона в СП «Tele2-Алтел» и возмещение акционерного займа материнской Теle2AB (сумма двух сделок составит около 400 млрд тенге). Помимо этой суммы имеются у Казахтелекома и обязательства — они составляют 112,2 млрд тенге.

Кстати, первый квартал 2018-го для Казахтелекома выглядит более интересно — валовой доход вырос на 2,8%, а чистая прибыль — на 15,2%.

Напомним, что основными акционерами компании являются «Самрук-Казына» (контрольный пакет — 51%) и Sobrio Limited (24,5%). Среди прочих акционеров компании — АО «Единый накопительный пенсионный фонд», которому принадлежит 3,4% акций.

Акции компании не отреагировали на опубликованный отчет: на момент написания цена достигла отметки 33800 тенге и находится в фазе роста. Еще в апреле 2016-го за бумагу оператора на KASE давали менее 9000 тенге.