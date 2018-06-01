Документы на детей с мобильного телефона оформили более 65 тысяч мам

Теперь для их оформления нет необходимости посещать ЦОН.

Полгода назад была запущена услуга «Рождение ребенка». Благодаря ей посредством SMS-сообщений мама новорожденного, не выходя из роддома, может оформить и получить свидетельство о рождении ребенка, подать заявку на выплату пособия, присвоить ребенку ИИН и поставить его в очередь в детский сад. С момента запуска услугой уже воспользовалось 65374 мам по всему Казахстану.

«Благодаря интеграции информационных систем, проводимой АО „НИТ“, заявления на регистрацию рождения новых граждан поступают автоматически, и сегодня, чтобы воспользоваться проактивными услугами, достаточно привязать номер мобильного телефона к ИИН в личном кабинете портала eGov, а все остальное система уже сделает сама. С момента запуска данной услуги SMS-сообщения с поздравлениями и предложением заказать услугу отправлены 121230 мам. После отправки личных данных посредством SMS им остается только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом» — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Сразу после того, как ребенок появляется на свет, в электронную базу министерства здравоохранения РК вносится факт о рождении. После чего родителям, у которых номер мобильного телефона привязан к ИИН в личном кабинете eGov, поступает SMS-сообщение с поздравлением и с предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша. Родители в ответном SMS-сообщении направляют Ф.И.О. ребенка, и получают сообщение, в котором будет указан адрес, где они могут забрать готовое свидетельство о рождении. Так же, посредством SMS, запрашивается номер счета и автоматически оформляется заявка на назначение единовременного пособия. Третьим шагом при отправке SMS-ответов является оформление ребенка в очередь на детский сад.

Проактивным способом в период с 29 декабря 2017 г. по 31 мая 2018 г. на регистрацию рождения было подано 36 826 заявок, на получение пособий по рождению ребенка — 8 208 заявок, на постановку в очередь в детский сад — 11 809 заявок.