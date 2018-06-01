Еще 8 детских социальных учреждений подключены к спутниковому телевидению

Благотворительные проекты являются важной и неотъемлемой частью стратегии АО «АлмаТел Казахстан».

АО «АлмаТел Казахстан» с торговой маркой «АЛМА ТВ» в рамках благотворительной акции подключило бесплатное спутниковое телевидение в детских социальных учреждениях в различных регионах Казахстана. В преддверии Дня защиты детей «АЛМА ТВ» по традиции подарило бесплатное спутниковое телевидение для восьми детских социальных учреждений в семи регионах страны — Караганда, Павлодар, Атырау, Семей, Шымкент, Зыряновск, Алматы.

Компания начала благотворительный проект еще в 2009 году, и первым подключенным учреждением стала специализированная школа в городе Актобе. За годы работы данного проекта «АЛМА ТВ» подарило телевидение более 30 социальным организациям, таким как дома юношества, детские деревни, специализированные школы-интернаты, центры адаптации и благотворительные ассоциации.