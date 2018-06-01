Цифровизация в сельском хозяйстве принесет значительную пользу

На профильном форуме участники обсудили текущие задачи и проблемы АПК.

По подсчетам ученых, при условии внедрения в производство современных цифровых технологий Казахстан может увеличить урожайность зерновых культур как минимум в 2 раза, производительность труда — в 2,5 раза, численность поголовья скота по видам — в 1,5–2 раза, передает Kazpravda.kz.

Эти цифры прозвучали на первом совместном германо-казахстанском сельскохозяйственном форуме «Цифровизация в сельском хозяйстве», прошедшем в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина.

Участники поделились научными знаниями и практикой цифровизации АПК, опытом внедрения в производство передовых технологий, в том числе точного земледелия, создания «умных ферм» (Smart Farming), искусственного интеллекта, систематизации больших баз данных и их взаимной интеграции.

В начале текущего года Министерство сельского хозяйства поставило перед КазАТУ задачу стать научно-методическим центром цифровизации сельского хозяйства. Сюда был переведен проект офиса цифровизации, где постоянно работают экспертный совет и отраслевые специалисты. Определена и задача — обеспечить научно-методическое руководство процессами внедрения технологий точного земледелия в пилотном режиме в хозяйствах Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей с тем, чтобы в последующем использовать их в качестве базовых хозяйств как центров распространения знаний и школ обучения.

О том, как влияют новые технологии на эффективность производства, можно судить по такому примеру. В хозяйстве «Атамекен Агро» в Северо-Казахстанской области только за счет внедрения электронного учета зерна на 60% снизилось списание валового сбора на «мертвый сор». В целом увеличилась прибыль, а урожайность выросла в два раза за 5–6 лет применения точного земледелия.

В вопросах цифровизации сельского хозяйства имеется еще немало проблем, требующих решения. В их числе — необходимость создания единой инфраструктуры пространственных данных АПК, обеспечения стабильности и устойчивости работы интернет-трафика в сельской местности, расширения сети агрохимических лабораторий, повышения технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей.

«Мы нуждаемся в дополнительных знаниях и компетенциях о последних достижениях в области цифровизации технологических процессов. Нам нужно совершенствовать методику космического мониторинга в части повышения точности выдаваемых аналитических материалов потребителям, прогнозов развития событий и урожайности. И в этом нам крайне важен опыт развитых стран, в первую очередь наших немецких партнеров», — отметил Ахылбек Куришбаев, ректор Казахского агротехнического университета.

В рамках форума прошла выставка, где были продемонстрированы разработки и проекты: программа «Инфраструктурная цифровизация агропромышленного комплекса РК», технологии автоматизации сельхозбизнеса и программное обеспечение для цифровизации сельхозпредприятий, Smart Vet LIS (ветеринарная лабораторная система), система smaXtec (умная молочная ферма), информационно-аналитическая система AgroOptim, вихревая ветро­установка с концентратором.