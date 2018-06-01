Государство будет инвестировать в инфраструктуру, понимая, что для бизнеса это дорого.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о феномене «цифрового разрыва». По его словам, необходимо устранить разницу в доступе к интернету между селом и городом, передает Kazpravda.kz.

«Мы понимаем, что между городом и селом сейчас большая разница. Появился так называемый цифровой разрыв. Вы это видите и чувствуете, где в городе есть достаточно быстрый 4G. Интернет в селе даже 2G иногда не дотягивает. Поэтому получается цифровой разрыв между селом и городом. Порядка 40% населения живут на селе. Они получают менее качественное образование из-за того, что для них недоступны онлайн-курсы, медицинское образование и государственные услуги», — сообщил Абаев.

Он отметил, что государство готово инвестировать средства в развитие сел.

«Поэтому государство первым делом будет инвестировать в инфраструктуру. Страна у нас большая, плотность населения невысокая, и частному бизнесу очень тяжело идти. Это достаточно дорогой проект — инфраструктура. Государство готово вложить средства и построить 25 тысяч километров оптоволокна в село. Это так называемые перспективные села. 1249 сел определены, которые считаются перспективными. Туда мы проложим оптику, в этих селах получим качественный скоростной интернет. Это фундамент инфраструктуры и касается цифрового телерадиовещания и так далее», — сказал министр.

В заключение своего выступления Абаев подчеркнул, что немаловажным вопросом является развитие креативного общества.

«Нам нужны специалисты не только в IT-сфере, но и нужны врачи, которые умеют пользоваться современными технологиями. Учителя, которые будут внедрять современные методики обучения, нам нужны полицейские, которые могут выписать электронный штраф. Нам нужны рабочие, которые умеют пользоваться различными технологиями, дающими большую безопасность. Каждое профильное министерство по своему направлению будет обучать население современным технологиям. Это важная задача, мы должны создать креативное общество. Есть несколько градаций людей, которые обладают навыками», — заключил Абаев.