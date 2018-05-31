Проект закона, защищающий детей от вредной информации, одобрил мажилис

Предусматривается шесть категорий информационной продукции, которой присваивается знак возрастной категории.

На пленарном заседании мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с сопутствующими поправками, сообщает Кazpravda.kz.

Как отмечал ранее один из разработчиков документа депутат мажилиса Бекболат Тлеухан, законопроект разработан в связи с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закрепленными в ратифицированной РК Конвенции ООН по правам ребенка.

«Актуальность принятия данного проекта закона объясняется особой уязвимостью детей, которые в условиях интенсивного развития новых информационных технологий в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию», — пояснил депутат.

Причиной разработки документа послужило то, что информация, распространяемая в СМИ, интернете, электронных и иных аудиовизуальных сообщениях и материалах, все чаще оказывает на детей психотравмирующее влияние, побуждает к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению.

Законопроект предусматривает закрепление критериев к содержанию информационной продукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. Всего предусматривается шесть категорий информационной продукции для детей, которой присваивается знак возрастной категории — до 6 лет, старше 6 лет, 12, 14, 16 лет.

Проектом закона вводятся специальные требования к распространению информационной продукции, предназначенной для детей, касающиеся нанесения знака возрастной категории на информационную продукцию, использования административных, технических, программных средств или иных способов ограничения доступа детей к информации, распространяемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернет.

Кроме того, в законопроекте закреплены механизмы проведения экспертизы информационной продукции. Она будет осуществляться экспертами и экспертными организациями на основе договора с ее собственниками (для отечественной информационной продукции) или распространителями (для информационной продукции, ввозимой в страну). Вводится институт «аккредитации» экспертов и экспертных организаций, устанавливаются требования к ним.