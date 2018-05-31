Узбекский «Facebook» объявил о закрытии

Социальная сеть Muloqot.uz закрывается спустя семь лет работы.

Узбекская социальная сеть Muloqot.uz объявила о своем закрытии. На официальном сайте проекта сообщается о том, что он прекратит существование с 3 июня текущего года. В связи с этим пользователей просят скачать весь нужный личный контент из профиля: фото, видео, переписку, списки контактов. Проект Muloqot.uz являлся локальной социальной сетью и существовал с 2011 года, находясь в зоне TAS-IX, передает Repost.uz.