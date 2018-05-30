Кселл создает экосистему цифрового мобильного контента Mobi

Казахстанцы привыкают платить за легальный контент.

Линейке сервисов Mobi уже 2 года. Сейчас в нее входят книги, музыка, кино, сериалы, журналы и мобильные финансовые услуги, на которые подписано более полумиллиона абонентов Kcell и Activ. По словам главного исполнительного директора АО «Кселл» Арти Отса, линейка Mobi меняет привычки пользователей.

«В феврале 2016 года мы стартовали на рынке, на котором фактически тотально господствовал пиратский контент. За эти два года мы сделали главное: пользователям мобильного контента стало привычно и комфортно пользоваться и платить за качественный легальный контент. Все, что наши абоненты любят слушать, читать, смотреть, мы сделали доступным и удобным для них. Мы убрали лишний назойливый, отвлекающий рекламный и информационный шум для того, чтобы помочь им получать удовольствие только от той информации, которая для них действительно важна», — отметил Арти Отс.

В настоящее время компания Кселл создает крупнейшую в стране экосистему цифрового мобильного контента. Линейка Mobi сейчас — это телепередачи всех крупнейших казахстанских телеканалов, популярные фильмы в партнерстве с Megogo и глобальные премьеры сериалов с Amediateka Home of HBO, это сотни тысяч книг от Bookmate, в том числе и на казахском языке. Популярные казахстанские и мировые музыкальные треки, тысячи выпусков 70 популярных журналов.

Летом прошлого года в линейку Mobi вошли мобильные финансовые услуги, которые сейчас объединяют уже более 150 партнеров. Сюда входит оплата парковок и проезда в общественном транспорте, оплата коммунальных услуг через Alseco, покупка товаров и оплата других услуг. С октября прошлого года у абонентов Activ появилась возможность снимать денежные средства с баланса мобильных номеров в более чем 3 тыс. отделений АО «Казпочта» по всему Казахстану.

Пользователи развлекательных сервисов линейки Mobi отдают предпочтение казахстанскому контенту. В топе поисковых запросов — поп-музыка, рэп, хип-хоп и казахстанская музыка. На сервисе Mobi Music сейчас есть треки 395 казахстанских исполнителей. В тройку самых популярных вошли Ерке Есмахан, Кайрат Нуртас и Канат Умбетов. «Хит-парад казахстанской музыки» входит в топ-3 наиболее популярных плейлистов вместе с «Хитами дня» и подборкой «Домашний уют». По данным компании, на одного пользователя Mobi Music в сутки приходится в среднем 43 прослушанных трека или около 2 часов.

Подписчики Mobi TV предпочитают сериалы, реалити-шоу и новости. Лидеры рейтинга по просмотрам — шоу «Қалаулым» и сериал «Кухня». В лидерах предпочтений казахстанцев оказались также и отечественные телевизионные каналы — «Первый канал Евразия» и «31 канал».

У подписчиков электронной библиотеки Bookmate популярностью пользуется литература о саморазвитии и психологии. При этом самыми популярными книгами последнего месяца стали роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и работа израильского профессора Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества». В среднем абоненты Кселл проводят в «библиотеке» 66 минут в день, предпочитая делать это с помощью iPhone 6.

Примерно 180 минут в месяц отводит для просмотра фильмов и сериалов подписчик Mobi Kino, потребляя при этом чуть больше 3 Гб интернет-трафика. «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и мультфильм «Маша и медведь» — самый популярный видео-контент у пользователей этого сервиса.

«Цифровой контент, наряду с передачей данных и пакетными тарифами, стал для нас основным источником роста в 2017 году. Выручка от дополнительных услуг только за прошлый год увеличилась на 5,26% до 9,837 млн тенге. Мы видим, что на казахстанском телеком-рынке произошел один из самых важных и переломных моментов — переход от голосовой связи к передаче данных. Кселл лидирует и направляет эти изменения, трансформируясь в цифрового оператора и активно развивая цифровой контент. Это то, что сейчас действительно нужно рынку и, в первую очередь, нашим абонентам», — говорит Арти Отс.