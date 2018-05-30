Парламент Монголии проголосовал за создание комитета киберполитики

Ожидается, что это станет стимулом для продвижения цифрового правительства.

Парламент Монголии одобрил резолюцию о создании временного комитета по киберполитике, состоящего из 26 членов парламента. Депутаты предложили обсудить технологию блокчейн, привлечение специализированных экспертов и оперативное принятие правовых мер для быстрого, прозрачного и открытого предоставления государственных услуг, передает CA-NEWS.

Спикер парламента М. Энхболд отметил, что, несмотря на то, что разговоры о создании электронного правительства идут уже более десяти лет, прогресс достигнут незначительно. Ожидается, что создание комитета по киберполитике обеспечит реалистичные изменения в том, чтобы сделать общественные услуги менее бюрократическими, быстрыми и более прозрачными. Спикер парламента Монголии также попросил членов комитета по кибернетике обратить особое внимание на использование и безопасность цифровых ресурсов.