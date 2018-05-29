Получить лицензию на медицинскую деятельность можно онлайн

Теперь прием документов и выдача результатов будет осуществляться через портал электронного правительства и госкорпорацию.

Минздрав РК исключил ряд госуслуг, которые требуют прямого контакта с услугополучателями. В частности, внесены изменения в стандарт госуслуги «Выдача лицензии на медицинскую деятельность». Теперь прием документов и выдача результатов будет осуществляться через портал электронного правительства и госкорпорацию, сообщает Zakon.kz.

В результате исключается прямой контакт государственного органа с услугополучателями. Помимо этого, в госуслуге «Допуск иностранных специалистов к клинической практике» исключается прием документов через канцелярию госоргана (территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК), прием и выдача документов также будет осуществляться через госкорпорацию.

Соответствующий приказ «О внесении изменений и дополнения в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан был подписан 1 марта 2018 года и вступил в силу 30 апреля текущего года.